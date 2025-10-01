La route 223 dans un état pitoyable

Face à l’inaction du gouvernement Legault concernant l’état de la route 223, la municipalité de Saint-Basile-le-Grand lance une campagne de sensibilisation.
Des vidéos satiriques, intitulées Gère ta fougère, font référence à une déclaration passée de l’ancienne ministre des Transports, Geneviève Guilbault.
Le maire de Saint-Basile, Yves Lessard, déplore que depuis le début de son mandat, en 2017, il interpelle le gouvernement pour qu’il entretienne la route, sans résultat.
Il souligne que la situation est désormais devenue un enjeu majeur de sécurité.
Écoutez à ce sujet le maire de St-Basile-le-Grand, Yves Lessard, suivi de Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez d'Aucoin stratégie et communication.
«Les rampes de sécurité s’effondrent et s’en vont vers la rivière. C’est le comble de la négligence. C’est déplorable, et c’est pourquoi on dit au ministère : arrête de pointer les autres du doigt et assume tes responsabilités.»
«Le gouvernement doit réagir à cette vidéo-là, à cette campagne publique menée par la municipalité. D’ailleurs, on dit toujours en politique : timing is everything. Le maire Lessard ne se représente pas, donc ce n’est pas une question électoraliste. On aurait pu penser que le gouvernement l’accuserait de profiter du moment pour se faire réélire, mais ce n’est pas le cas. »