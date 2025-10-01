La route 223 dans un état pitoyable

Face à l’inaction du gouvernement Legault concernant l’état de la route 223, la municipalité de Saint-Basile-le-Grand lance une campagne de sensibilisation.

Des vidéos satiriques, intitulées Gère ta fougère, font référence à une déclaration passée de l’ancienne ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

Le maire de Saint-Basile, Yves Lessard, déplore que depuis le début de son mandat, en 2017, il interpelle le gouvernement pour qu’il entretienne la route, sans résultat.

Il souligne que la situation est désormais devenue un enjeu majeur de sécurité.

Écoutez à ce sujet le maire de St-Basile-le-Grand, Yves Lessard, suivi de Guillaume Houle, directeur affaires publiques chez d'Aucoin stratégie et communication.