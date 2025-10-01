Discours hautement partisan

Le président Donald Trump, flanqué de son secrétaire à la Défense Pete Hegseth, s'est présenté mardi devant des militaires américains.

Il a livré un discours partisan de plus d'une heure pendant lequel il a appelé les généraux et amiraux américains à se mobiliser contre «l'ennemi de l'intérieur». Il s'en est pris aux immigrants sans papiers, à la presse et à ses opposants.

Le président a même suggéré que les militaires se servent de villes dangereuses comme terrain d'entraînement.

Écoutez la réaction de Luc Ferrandez qui souligne que la scène semblait tout droit sorti d'un film.