Discours hautement partisan

Le président Donald Trump, flanqué de son secrétaire à la Défense Pete Hegseth, s'est présenté mardi devant des militaires américains.
Il a livré un discours partisan de plus d'une heure pendant lequel il a appelé les généraux et amiraux américains à se mobiliser contre «l'ennemi de l'intérieur». Il s'en est pris aux immigrants sans papiers, à la presse et à ses opposants.
Le président a même suggéré que les militaires se servent de villes dangereuses comme terrain d'entraînement.
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez qui souligne que la scène semblait tout droit sorti d'un film.
«Quelle lamentable exposition de leur incompétence et de leur ignorance.»