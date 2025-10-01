Plusieurs batailles et coups violents

Même si c'était un match disputé pendant le calendrier préparatoire, la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa mardi à Québec a été haute en couleur.
Le CH a non seulement eu le dessus concernant le nombre de but, en gagnant par la marque de 5 à 0, mais aussi concernant l'aspect physique.
Plusieurs joueurs du Tricolore, dont les frères Xhekaj, se sont portés à la défense de leurs coéquipiers.
Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, revenir sur les faits marquants de la rencontre avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.
«C'était le festival de la taloche. Honnêtement, c'était prévisible parce que, d'abord, les joueurs des deux organisations ne s'aiment pas beaucoup. [...] Si les Sénateurs avaient voulu jouer au hockey, ça aurait été plus tranquille.»