Plusieurs batailles et coups violents

Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»

par 98.5

0:00
5:53

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 09:10

Martin McGuire
Martin McGuire
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»
Martin McGuire / Cogeco Média

Même si c'était un match disputé pendant le calendrier préparatoire, la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa mardi à Québec a été haute en couleur.

Le CH a non seulement eu le dessus concernant le nombre de but, en gagnant par la marque de 5 à 0, mais aussi concernant l'aspect physique.

Plusieurs joueurs du Tricolore, dont les frères Xhekaj, se sont portés à la défense de leurs coéquipiers.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, revenir sur les faits marquants de la rencontre avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé. 

«C'était le festival de la taloche. Honnêtement, c'était prévisible parce que, d'abord, les joueurs des deux organisations ne s'aiment pas beaucoup. [...] Si les Sénateurs avaient voulu jouer au hockey, ça aurait été plus tranquille.»

Martin McGuire

