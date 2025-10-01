Plusieurs batailles et coups violents

Même si c'était un match disputé pendant le calendrier préparatoire, la rencontre entre les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa mardi à Québec a été haute en couleur.

Le CH a non seulement eu le dessus concernant le nombre de but, en gagnant par la marque de 5 à 0, mais aussi concernant l'aspect physique.

Plusieurs joueurs du Tricolore, dont les frères Xhekaj, se sont portés à la défense de leurs coéquipiers.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, revenir sur les faits marquants de la rencontre avec Jean-Michel Bourque et Patrick Lagacé.