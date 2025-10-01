Un candidat à la mairie voit grand

Un candidat à la mairie de Saint-Césaire en Montérégie voit grand pour la municipalité au point où il souhaite en faire... la capitale québécoise des mariages!

En quoi cette municipalité se distingue des autres du Québec?

Écoutez Teddy Ikolonga, candidat à la mairie, qui explique au micro de Patrick Lagacé pourquoi les gens devraient venir se marier à Saint-Césaire.

S'il est élu, c'est lui-même qui célébrerait les mariages de manière bénévole. Selon lui, ce genre de projet permettrait à la municipalité d'aller chercher de l'argent supplémentaire.