Société
Insécurité alimentaire

«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement

par 98.5

0:00
4:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 08:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement
Les plats à très faible coût explosent en popularité sur les réseaux sociaux. / Adobe Stock

Face à une inflation alimentaire persistante, de plus en plus de familles au Canada et aux États-Unis cherchent des repas économiques surnommés en ligne struggle meals, c'est-à-dire des «repas de misère».

Ces plats à très faible coût — comme le Hamburger Helper, le Kraft Dinner, ou des mélanges simples à base de riz, œufs et légumineuses — explosent en popularité sur les réseaux sociaux.

Écoutez le nutritionniste, Bernard Lavallée, aborder l'insécurité alimentaire qui est en hausse au Québec, et au Canada, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

Il explique que cette tendance illustre une insécurité alimentaire croissante, qui touche près d’un million de Québécois. Ces produits, bien qu’abordables, sont souvent ultra-transformés et peu nutritifs.

Le nutritionniste rappelle quelques conseils: manger moins souvent au restaurant, cuisiner plus souvent, manger moins transformés, planifier ses menus et manger végétarien le plus souvent possible.

«Mais on se rend compte aujourd'hui que ces conseils ont des limites», admet-il.



«On voit qu'il y a un système à deux vitesses qui est en train de se produire dans notre système alimentaire et qui est très injuste. Donc, oui, les conseils, ils sont importants, mais ils ont une limite. Puis, c'est important de rappeler que c'est à nos gouvernements de faire le travail.»

Bernard Lavallée

