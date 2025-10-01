 Aller au contenu
Société
Discours d'ouverture

François Legault dénonce les «assauts» contre les valeurs communes du Québec

par 98.5

0:00
18:12

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
François Legault dénonce les «assauts» contre les valeurs communes du Québec
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

C'est pendant un discours d'une heure que le premier ministre François Legault a mis la table pour la prochaine session parlementaire. Les syndicats et les immigrants ont été au coeur de son allocution mardi.

Le premier ministre a notamment fait part de sa volonté de revoir le régime syndical et a dénoncé la menace islamique.

Ces propos ont d'ailleurs fait réagir les partis d'opposition.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente le discours d'une heure du premier ministre à l'Assemblée nationale mardi. 

Autres sujets abordés:

  • Des procureurs de la Couronne s'inquiètent des impacts des abolitions de postes;
  • Les discours «surréalistes» de Donald Trump et Pete Hegseth devant des centaines de hauts gradés américains;
  • Autre journée de grève à la STM;
  • Possible baisse des tensions entre Québec et les fédérations de médecins;
  • Produit cancérigène: pas d'avertissement sur les produits alcoolisés, tranche Santé Canada;
  • D'autres révélations à la Commission Gallant. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
La commission
«La stratégie de Legault c'est d'appuyer sur le bouton on repart à zéro»
0:00
5:44
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
La commission
Pistaches contaminées: «C'est rare de voir un rappel de cette ampleur-là!»
0:00
6:02

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «en or» | L'énigme du mercredi 1er octobre
Lagacé le matin
Spécial «en or» | L'énigme du mercredi 1er octobre
Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
Sarah
Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
Un homme arrêté pour le meurtre de Valérie Leblanc: «Un développement majeur»
14 ans plus tard
Un homme arrêté pour le meurtre de Valérie Leblanc: «Un développement majeur»
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Canadiens 5 - 0 Sénateurs
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Vidéo
Le «Très très bon show» de Charles Brunet
Humour
Le «Très très bon show» de Charles Brunet
Regarder12:29Patrick Lagacé
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
Hausse du prix des propriétés à Montréal
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»
Industrie forestière
«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Industrie du film
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Certaines insatisfactions par rapport au Québec
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
En raison de la guerre tarifaire
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Dévoilé par Donald Trump
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
En lien avec le meurtre de Jennifer Morin
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
Cancer du sein
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00