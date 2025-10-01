Discours d'ouverture

C'est pendant un discours d'une heure que le premier ministre François Legault a mis la table pour la prochaine session parlementaire. Les syndicats et les immigrants ont été au coeur de son allocution mardi.
Le premier ministre a notamment fait part de sa volonté de revoir le régime syndical et a dénoncé la menace islamique.
Ces propos ont d'ailleurs fait réagir les partis d'opposition.
Écoutez Patrick Lagacé qui commente le discours d'une heure du premier ministre à l'Assemblée nationale mardi.
Autres sujets abordés:
- Des procureurs de la Couronne s'inquiètent des impacts des abolitions de postes;
- Les discours «surréalistes» de Donald Trump et Pete Hegseth devant des centaines de hauts gradés américains;
- Autre journée de grève à la STM;
- Possible baisse des tensions entre Québec et les fédérations de médecins;
- Produit cancérigène: pas d'avertissement sur les produits alcoolisés, tranche Santé Canada;
- D'autres révélations à la Commission Gallant.