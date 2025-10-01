Discours d'ouverture

C'est pendant un discours d'une heure que le premier ministre François Legault a mis la table pour la prochaine session parlementaire. Les syndicats et les immigrants ont été au coeur de son allocution mardi.

Le premier ministre a notamment fait part de sa volonté de revoir le régime syndical et a dénoncé la menace islamique.

Ces propos ont d'ailleurs fait réagir les partis d'opposition.

Écoutez Patrick Lagacé qui commente le discours d'une heure du premier ministre à l'Assemblée nationale mardi.

Autres sujets abordés: