Réforme majeure annoncée

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le président américain Donald Trump ont réuni des généraux à Quantico, en Virginie, pour annoncer une refonte de l’armée américaine.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cet événement jamais vu au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le but: mettre fin à l’«armée woke» et aux politiques d’inclusion;
- Des exigences des standards physiques stricts, incluant les généraux;
- L'abandon de certaines règles d’engagement;
- Donald Trump propose d’utiliser des villes comme Chicago pour l’entraînement militaire et menace d’exclure les officiers non conformes à l’idéologie MAGA;
- Parallèlement, un possible shutdown gouvernemental menace 750 000 travailleurs, faute d’accord budgétaire au Congrès.