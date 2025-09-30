Réforme majeure annoncée

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le président américain Donald Trump ont réuni des généraux à Quantico, en Virginie, pour annoncer une refonte de l’armée américaine.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cet événement jamais vu au micro de Philippe Cantin, au Québec maintenant.

Les sujets discutés