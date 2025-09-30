Vent de panique à Hollywood

Tilly Norwood, une toute première actrice créée par Intelligence artificielle présentée lors d'un festival à Zurich, crée un vent de panique chez les acteurs et membres de l'industrie cinématographique.
Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en discuter mardi au micro de Catherine Beauchamp.
«Quand le cinéma parlant est arrivé, toutes les personnes qui travaillaient, toutes les stars du cinéma muet, les techniciens, etc, se demandaient ce qui allait leur arriver. C'est exactement la même chose qu'on ressent ici à Los Angeles depuis hier. En fin de compte, on est justement à une période charnière.»