Nouveau projet ferroviaire à l'étude

Un nouveau projet ferroviaire pourrait voir le jour au Canada. Le « Corridor du Nord » permettrait de relier par les rails des régions riches en minéraux du Québec et de l'Ontario.

Dans un dossier publié par Radio-Canada, on explique que les gouvernements fédéral et provincial auraient de l'intérêt pour aller de l'avant avec ce projet.

Écoutez Louis Ouellet, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et président de l’Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parler des avantages que pourrait avoir cette nouvelle ligne ferroviaire au Québec, mardi, à La commission.

Il explique que le projet pourrait profiter de lignes déjà existantes sur le territoire.