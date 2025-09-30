Nouveau projet ferroviaire à l'étude

Un nouveau projet ferroviaire pourrait voir le jour au Canada. Le « Corridor du Nord » permettrait de relier par les rails des régions riches en minéraux du Québec et de l'Ontario.
Dans un dossier publié par Radio-Canada, on explique que les gouvernements fédéral et provincial auraient de l'intérêt pour aller de l'avant avec ce projet.
Écoutez Louis Ouellet, préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et président de l’Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parler des avantages que pourrait avoir cette nouvelle ligne ferroviaire au Québec, mardi, à La commission.
Il explique que le projet pourrait profiter de lignes déjà existantes sur le territoire.
«On pense aussi que ce serait facile à faire. Nous, ce qu'on travaille depuis depuis quatre ans, c'est l'amélioration du réseau ferroviaire sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a investi à peu près 1,3 million pour revoir des tracés, sortir des zones un peu plus dans les villes pour faire en sorte de se rendre jusqu'au port de Saguenay. Rendu dans le secteur entre Lebel-sur-Quévillon et Chapais, il manque 160 kilomètres.»