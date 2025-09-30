Les suggestions de François Charron

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique François Charron présenter plusieurs gadgets utiles au quotidien, à bon prix, mardi, à l'émission Radio textos.
- Une balayeuse de type Dyson à une fraction du prix;
- Une montre intelligente à moins de 100$;
- Une recharge sans fil MagSafe nouvelle génération ultra rapide;
- Une serrure intelligente: la meilleure et la moins chère;
- Une fontaine d'eau pour chien et chat;
- Des écouteurs casque EarFun
- Des écouteurs boutons EarFun
- Un Hub pour tout brancher les périphériques sur un ordi portable;
- Une caméra Wi-Fi sans abonnement et super abordable.