La crise dans l'industrie forestière ne cesse de s'aggraver au Québec. La réforme envisagée par le premier ministre François Legault est de retour au point de départ et les questionnements sur la survie de l'industrie sont nombreux.

La Presse a partagé mardi la réalité de certaines régions du Québec qui sont menacées par la crise qui touche l'industrie de la forêt, comme la municipalité de Parent, un village éloigné qui pourrait perdre son usine de sciage.

Écoutez les commentaires de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il aborde notamment l'aide que peut, ou non, apporter le gouvernement du Québec.



