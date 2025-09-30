 Aller au contenu
Société
Industrie forestière

«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»

par 98.5

0:00
7:11

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 09:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

La crise dans l'industrie forestière ne cesse de s'aggraver au Québec. La réforme envisagée par le premier ministre François Legault est de retour au point de départ et les questionnements sur la survie de l'industrie sont nombreux.

La Presse a partagé mardi la réalité de certaines régions du Québec qui sont menacées par la crise qui touche l'industrie de la forêt, comme la municipalité de Parent, un village éloigné qui pourrait perdre son usine de sciage.

Écoutez les commentaires de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Il aborde notamment l'aide que peut, ou non, apporter le gouvernement du Québec. 

«L'industrie du bois est en train de se planter. [...] Il y a des moments où tu dois dire que c'est impossible. Dans le reportage, l'argument de tout le monde, c'est qu'ils ont besoin de l'aide de l'État parce que sinon tout va fermer. L'aide de l'État, c'est fait pour aider les industries à passer au travers d'une crise. Ce n'est pas pour les aider à rester en crise.»

Luc Ferrandez

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Grève à la STM et négociations: «On est déçus»
Lagacé le matin
Grève à la STM et négociations: «On est déçus»
0:00
17:25
Qui est le vrai Rocky de la politique québécoise?
Lagacé le matin
Qui est le vrai Rocky de la politique québécoise?
0:00
3:52

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
Hausse du prix des propriétés à Montréal
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Industrie du film
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Certaines insatisfactions par rapport au Québec
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
En raison de la guerre tarifaire
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Dévoilé par Donald Trump
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
En lien avec le meurtre de Jennifer Morin
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
Cancer du sein
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
Des maisons abordables à Montréal? «C'est de plus en plus rare»
Accès à la propriété
Des maisons abordables à Montréal? «C'est de plus en plus rare»
Grève à la STM et négociations: «On est déçus»
Horaire chamboulé mercredi et vendredi
Grève à la STM et négociations: «On est déçus»
Petites et grandes entreprises découragées par les règles d’immigration
Pénurie de main-d'oeuvre
Petites et grandes entreprises découragées par les règles d’immigration
Une session parlementaire qui s'annonce chargée
Jour de rentrée à Québec
Une session parlementaire qui s'annonce chargée
Qui est le vrai Rocky de la politique québécoise?
François Legault ou Paul St-Pierre Plamondon?
Qui est le vrai Rocky de la politique québécoise?
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
Quatre matchs à l'horaire
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00