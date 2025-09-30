 Aller au contenu
Politique internationale
Dévoilé par Donald Trump

Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 08:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Benyamin Netanyahou et Donald Trump prononcent un discours lundi à la Maison-Blanche. / AP Photo/Evan Vucci

Donald Trump a présenté lundi un plan de paix en 20 points pour Gaza, lors de la visite du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche.

Le plan aborde plusieurs éléments clés d’une paix éventuelle, mais comporte de nombreux flous et vulnérabilités. 

«C'est un pas par en avant, c'est un plan qui est sérieux», souligne Thomas Juneau, professeur titulaire à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l'Université d’Ottawa.

Écoutez-le faire le point sur le plan de paix pour Gaza, au micro de Patrick Lagacé.

«Le Hamas va être sous pression diplomatique intense pour accepter. Mais de facto, si le Hamas accepte, ils abandonnent. Ils abandonnent tout ce qu'ils cherchent à accomplir depuis presque 40 ans maintenant.»

Thomas Juneau,

