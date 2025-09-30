Dévoilé par Donald Trump

Donald Trump a présenté lundi un plan de paix en 20 points pour Gaza, lors de la visite du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à la Maison-Blanche.

Le plan aborde plusieurs éléments clés d’une paix éventuelle, mais comporte de nombreux flous et vulnérabilités.

«C'est un pas par en avant, c'est un plan qui est sérieux», souligne Thomas Juneau, professeur titulaire à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l'Université d’Ottawa.

