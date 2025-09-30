En lien avec le meurtre de Jennifer Morin

Une opération policière d'envergure est en cours à Québec et à Montréal en lien avec un meurtre survenu dans les derniers mois.

Il s'agirait de celui de Jennifer Morin, qui a été tuée à Charlesbourg en décembre 2024. Le fils de la victime serait lié au Blood Family Mafia (BFM).

Le Service de police de la Ville de Québec souligne que l'opération est en lien avec la violence urbaine qui sévit sur le territoire.

Écoutez Bénédicte Lebel parler plus en détail de cette opération qui mobilise plus de 200 policiers en vue de procéder à l'arrestation d'une dizaine d'individus.

