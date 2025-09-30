L’INESSS recommande au gouvernement du Québec d’abaisser à 45 ans l’âge d’entrée au programme de dépistage du cancer du sein, actuellement réservé aux femmes de 50 ans et plus.

Le Dr Grégoire Bernèche explique que les cancers apparaissent plus tôt qu’il y a 30 ans et que les femmes de 45 à 49 ans présentent aujourd’hui les mêmes facteurs de risque qu’une femme de 50-54 ans à l’époque.

Le coût estimé serait de 90 millions de dollars sur 5 ans, mais le dépistage précoce permettrait de réduire la lourdeur des chirurgies et traitements.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux prendra bientôt une décision sur l'accès au dépistage.

Écoutez le Dr Grégoire Bernèche, président de l’Association des radiologistes du Québec, aborder l'importance du dépistage chez les femmes dès 45 ans, au micro de Patrick Lagacé.