Économie
Pénurie de main-d'oeuvre

Petites et grandes entreprises découragées par les règles d’immigration

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 07:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Petites et grandes entreprises découragées par les règles d’immigration
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

Après Groupe Dynamite la semaine dernière, c’est au tour d’une petite PME montréalaise de dénoncer les règles d’immigration.

Gamache Tailleur, un atelier spécialisé dans les habits sur mesure, va perdre en janvier un tailleur algérien hautement qualifié, car son permis de travail ne sera pas renouvelé. 

Deux raisons expliquent ce blocage: un taux de chômage supérieur à 6% à Montréal et un salaire en deçà de 70 000$, seuil exigé pour une exception.

«À moins d'un revirement de situation complètement inattendu, il va devoir quitter Montréal et se trouver un travail ailleurs au Canada ou repartir carrément dans son pays avec sa femme et ses trois enfants», explique Marie-Eve Fournier.

Écoutez Marie-Eve Fournier présenter le cas d'une petite entreprise montréalaise, qui craint de perdre son expertise, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autres sujets abordés:

  • YouTube paie 24 M$ à Donald Trump pour mettre fin à une poursuite, après sa suspension de la plateforme;
  • Fonds de solidarité FTQ: vente de nouvelles actions avec un système de loterie dès le 6 octobre.

«Ça nous montre encore à quel point Trump est capable de faire plier à peu près n'importe qui.»

Marie-Eve Fournier

