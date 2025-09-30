Pénurie de main-d'oeuvre

Après Groupe Dynamite la semaine dernière, c’est au tour d’une petite PME montréalaise de dénoncer les règles d’immigration.

Gamache Tailleur, un atelier spécialisé dans les habits sur mesure, va perdre en janvier un tailleur algérien hautement qualifié, car son permis de travail ne sera pas renouvelé.

Deux raisons expliquent ce blocage: un taux de chômage supérieur à 6% à Montréal et un salaire en deçà de 70 000$, seuil exigé pour une exception.

«À moins d'un revirement de situation complètement inattendu, il va devoir quitter Montréal et se trouver un travail ailleurs au Canada ou repartir carrément dans son pays avec sa femme et ses trois enfants», explique Marie-Eve Fournier.

Écoutez Marie-Eve Fournier présenter le cas d'une petite entreprise montréalaise, qui craint de perdre son expertise, au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autres sujets abordés: