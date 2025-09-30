François Legault ou Paul St-Pierre Plamondon?

Rocky Legault? François Balboa? Le premier ministre du Québec s'est comparé à Rocky Balboa lors du congrès de la CAQ en fin de semaine dernière à Gatineau et ça fait beaucoup réagir.

Une vidéo du chef du Parti québécois en 2018 a depuis refait surface. Paul St-Pierre Plamondon, qui était alors candidat, avait réalisé un montage avec des images du boxeur.

Alors, qui dit vrai? Qui est le vrai Rocky de la politique québécoise?

Écoutez la chronique de Frédéric Labelle mardi au micro de Patrick Lagacé.