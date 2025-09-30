C'est jour de rentrée parlementaire à Québec. Le discours d'ouverture du premier ministre François Legault est d'ailleurs très attendu.
Remaniement ministériel, bras de fer avec les syndicats, virage à droite... La pression est grande sur la CAQ.
Écoutez Patrick Lagacé faire un tour d'horizon de l'actualité mardi.
«Est-ce que ça va fonctionner? Le gouvernement est au plus bas dans les sondages et c'est difficile de casser cette perception-là. [...] Quand vous êtes usés, il y a une façon de faire un coup de poker et c'est de changer de chef.»
Autres sujets abordés:
- Les comités étudiants indépendantistes se multiplient au Québec;
- La grève à la STM s'invite dans la campagne électorale;
- La grève à Postes Canada pourrait compromettre les élections municipales;
- Les médecins de famille prennent un pas de recul concernant leurs moyens de pression;
- L'INESSS recommande que le dépistage du cancer du sein débute à 45 ans;
- 4500 patients au Québec attendent une chirurgie pour un cancer;
- L'impact de la guerre commerciale avec les États-Unis sur des régions du Québec.