Justice et faits divers
La victime est un homme dans la cinquantaine

Délit de fuite mortel au centre-ville de Montréal

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 06:01

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur un possible cas de délit de fuite survenu tôt mardi matin. 

Peu avant 4h30, un homme a été retrouvé inanimé au sol à l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Peel au centre-ville.

Le décès de l'homme dans la cinquantaine a été constaté sur place. Des témoins ont affirmé que la victime a été happée par un véhicule. Le conducteur aurait poursuivi sa route après l'impact.

Écoutez Bénédicte Lebel qui aborde plusieurs évènements survenus dans les dernières heures avec Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés:

  • Incendie criminel dans un restaurant de Saint-Lambert;
  • Un commerce de Montréal également visé par un incendie criminel;
  • Une femme aurait été victime d'un féminicide à Saint-Jérôme;
  • C'est la fin du long procès de Gilbert Rozon. Les femmes qui le poursuivent ont affirmé ne pas regretter de l'avoir dénoncé.

