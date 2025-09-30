La victime est un homme dans la cinquantaine

Le Service de police de la Ville de Montréal enquête sur un possible cas de délit de fuite survenu tôt mardi matin.

Peu avant 4h30, un homme a été retrouvé inanimé au sol à l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et de la rue Peel au centre-ville.

Le décès de l'homme dans la cinquantaine a été constaté sur place. Des témoins ont affirmé que la victime a été happée par un véhicule. Le conducteur aurait poursuivi sa route après l'impact.

Écoutez Bénédicte Lebel qui aborde plusieurs évènements survenus dans les dernières heures avec Patrick Lagacé.

