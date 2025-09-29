Les Blue Jays premiers dans leur section

Les Blue Jays de Toronto ont remporté le championnat de la section est de la Ligue américaine de basball, un scénario imprévisible lorsque la saison 2025 du Baseball majeur s'est amorcée.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball au 98.5, Alex Agostino, commenter la fin de saison et analyser la suite des choses en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés