Les Canadiens ou les Sénateurs sont les meilleurs?

Nous sommes à deux semaines du début de la saison des Canadiens de Montréal.
Écoutez Tony Marinaro et Mario Langlois survoler une foule de sujets touchant le Tricolore.
Les sujets discutés
- De gros doutes dès le début sur le potentiel trio de Dach, Laine et Demidov;
- Joe Veleno est un bon pari;
- Quelle équipe est la meilleure?: les Canadiens ou les Sénateurs;
- Tony aime les joueurs de centre des Sénateurs;
- Les Canadiens ont le meilleur premier trio et la meilleure brigade défensive;
- Les Sénateurs ont un bon gardien. Meilleur que Montembeault?
- «L'avenir des Canadiens est plus rose»;
- «Lane Hutson va mal faire paraître beaucoup de dirigeants de l'équipe américaine»;
- «Lane Hutson joue un autre jeu que tous les autres»;
- Le tir de Hutson chronométré à 93 milles à l'heure il y a un mois».