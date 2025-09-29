Arrêt des activités gouvernementales

La menace d’une paralysie (shutdown) du gouvernement fédéral américain plane à nouveau, alors que le bras de fer budgétaire entre démocrates et républicains s’intensifie.
Si les deux camps politiques ne s’entendent pas sur le prochain budget d’ici mercredi à 23h59, une grande partie des services publics fédéraux sera paralysée.
Des licenciements massifs sont également à prévoir si la paralysie se concrétise.
Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le point sur la situation au Québec maintenant.
Autre sujet abordé:
- À Washington, Donald Trump a proposé un nouveau plan pour Gaza au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, marquant un revirement par rapport à ses positions antérieures.
- Fusillade dans une église mormone du Michigan: quatre personnes tuées.