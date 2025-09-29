 Aller au contenu
Politique internationale
Arrêt des activités gouvernementales

La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis

par 98.5

0:00
6:26

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 septembre 2025 17:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Des agents de la police du Capitole ajustent les barrières de sécurité autour de l’East Plaza du Capitole, à Washington, le mercredi 24 septembre 2025. À quelques jours de l’épuisement des fonds fédéraux prévu à la fin de l’exercice budgétaire, mardi 30 septembre, le Congrès n’a toujours pas réussi à adopter une loi pour maintenir le fonctionnement du gouvernement, après une impasse survenue lors des votes en fin de semaine dernière. / AP Photo/J. Scott Applewhite

La menace d’une paralysie (shutdown) du gouvernement fédéral américain plane à nouveau, alors que le bras de fer budgétaire entre démocrates et républicains s’intensifie.

Si les deux camps politiques ne s’entendent pas sur le prochain budget d’ici mercredi à 23h59, une grande partie des services publics fédéraux sera paralysée.

Des licenciements massifs sont également à prévoir si la paralysie se concrétise.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le point sur la situation au Québec maintenant.

Autre sujet abordé:

  • À Washington, Donald Trump a proposé un nouveau plan pour Gaza au premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, marquant un revirement par rapport à ses positions antérieures.
  • Fusillade dans une église mormone du Michigan: quatre personnes tuées.

