Arrêt des activités gouvernementales

La menace d’une paralysie (shutdown) du gouvernement fédéral américain plane à nouveau, alors que le bras de fer budgétaire entre démocrates et républicains s’intensifie.

Si les deux camps politiques ne s’entendent pas sur le prochain budget d’ici mercredi à 23h59, une grande partie des services publics fédéraux sera paralysée.

Des licenciements massifs sont également à prévoir si la paralysie se concrétise.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine, Valérie Beaudoin, faire le point sur la situation au Québec maintenant.