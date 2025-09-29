Incivilités

 Aller au contenu
Coiffeuses et esthéticiennes confrontées à des clients irrespectueux

le 29 septembre 2025 11:06

Marie-Eve Tremblay
Un article du Nouvelliste met de l’avant des témoignages de coiffeuses, d’esthéticiennes et d’autres travailleurs et travailleuses du domaine des soins, qui dénoncent des comportements déplacés de clients insatisfaits.

Un exemple rapporté dans cet article est celui d’une coiffeuse atteinte d’un cancer qui annonce devoir suspendre son activité.

Une cliente exprime alors son insatisfaction en lui demandant qui s’occupera de ses cheveux et en l’implorant de lui trouver une solution.

Écoutez à ce sujet la spécialiste de l’étiquette, Julie Blais-Comeau, à Radio textos.

