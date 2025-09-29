Congestion, travaux, stress...

Le nombre de cas de rage au volant signalés par les différents corps policiers a augmenté de façon importante dans les dernières années, rapporte un article du Devoir.
Écoutez Luc Ferrandez commenter le phénomène au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«On sait qu’il y a de l’hypercongestion, on sait qu’il y a des travaux où on ressent une impuissance à cause d’une non-synchronisation extrême, comme des feux de circulation liés aux travaux, ou des détours qu’on nous demande de prendre, puis qui nous amènent dans un endroit où on sait qu’on va rester coincés très, très longtemps. Il y a aussi des comportements qui foutent la rage... »