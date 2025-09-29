64% plus de cas depuis 2020 selon la SQ

La Sûreté du Québec a constaté une augmentation de 64% des cas de rage au volant depuis 2020.
D’autres corps policiers ont constaté une importante hausse des cas de rage au volant ces dernières années, comme le rapporte la journaliste Jessica Nadeau, du Devoir.
Quels facteurs expliquent cette hausse des cas de rage au volant?
Écoutez à ce sujet le thérapeute spécialisé en gestion de la colère, Normand Faubert, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
« Il y a entre autre le mécanisme de déplacement. Si je vis de la colère, par exemple je viens de me chicaner avec mon patron ou quelqu’un à mon travail, bien, je vais rentrer à la maison en portant cette charge émotionnelle-là. Il y a alors un risque de déplacer celle-ci sur quelqu’un qui vient de me couper sur la route. »