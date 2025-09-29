 Aller au contenu
Société
Un Québécois accusé de harcèlenent criminel

Une histoire sur le Web dégénère au point de mettre la vie d'un homme en danger

par 98.5

0:00
10:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 septembre 2025 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Une histoire sur le Web dégénère au point de mettre la vie d'un homme en danger
Un individu a pris en grippe un citoyen de Saint-Jérôme sur les réseaux sociaux après une altercation concernant une publication sur un groupe de Facebook Spotted. / Adobe Stock

Un citoyen de Saint-Jérôme vit un véritable enfer depuis plus d’un an : un individu l’a pris en grippe sur les réseaux sociaux après une altercation concernant une publication sur un groupe de Facebook Spotted. 

Depuis, l’homme le harcèle constamment en ligne et dans la vraie vie, allant jusqu’à afficher son visage et ses coordonnées dans plusieurs endroits de Saint-Jérôme. 

Il a porté plainte à la police au sujet de Patrick Carrier, mais il ne sait plus à quel saint se vouer pour mettre un terme au harcèlement.

Écoutez le citoyen de Saint-Jérôme, Étienne Chénard, qui raconte son histoire à l’émission Lagacé le matin.

«Monsieur nous accuse de l'inciter à la haine, à la violence et au suicide. Donc, il a commencé à envoyer des publications sur Internet. […] Il m’a pris en grippe et a publié des photomontages avec mon visage sur une quarantaine de groupes Facebook. Il a aussi donné mon adresse. […] Il a aussi tenu des propos violents et assez inquiétants à mon endroit…» 

Étienne Chénard

L'homme a finalement été accusé de harcèlement criminel en septembre. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Coiffeuses et esthéticiennes confrontées à des clients irrespectueux
Radio textos
Coiffeuses et esthéticiennes confrontées à des clients irrespectueux
0:00
9:41
«On a toutes les raisons d'être enragé au volant» -Luc Ferrandez
Lagacé le matin
«On a toutes les raisons d'être enragé au volant» -Luc Ferrandez
0:00
6:13

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Je préfère un rire de tripes plus qu'un rire de tête» -François Bellefeuille
«Sauvage», nouveau one-man-show
«Je préfère un rire de tripes plus qu'un rire de tête» -François Bellefeuille
«On a toutes les raisons d'être enragé au volant» -Luc Ferrandez
Congestion, travaux, stress...
«On a toutes les raisons d'être enragé au volant» -Luc Ferrandez
«Appliquée, la réforme Dubé serait une grosse catastrophe» -Luc Ferrandez
Rémunération des médecins
«Appliquée, la réforme Dubé serait une grosse catastrophe» -Luc Ferrandez
Fini, les sièges inclinables en classe économique chez WestJet
Lagacé le matin
Fini, les sièges inclinables en classe économique chez WestJet
Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du Super Bowl
En février
Bad Bunny sera la vedette de la mi-temps du Super Bowl
Un résident de la Mission Old Brewery a complété le marathon de Montréal
Découvrez l'histoire de Jonathan Léger-Dubuc
Un résident de la Mission Old Brewery a complété le marathon de Montréal
Le SPVM et de la Sécurité publique lancent une opération sur les poids lourds
Ce lundi
Le SPVM et de la Sécurité publique lancent une opération sur les poids lourds
«La Russie veut reprendre de l’influence en Moldavie»
Élections très significatives dans ce petit pays
«La Russie veut reprendre de l’influence en Moldavie»
La rage au volant en forte progression au Québec
64% plus de cas depuis 2020 selon la SQ
La rage au volant en forte progression au Québec
Magali Picard accuse le gouvernement Legault de «manipuler la population»
Réforme syndicale souhaitée par la CAQ
Magali Picard accuse le gouvernement Legault de «manipuler la population»
«Le rôle des syndicats n’est certainement pas de faire de la politique»
Jean Boulet aborde la réforme syndicale
«Le rôle des syndicats n’est certainement pas de faire de la politique»
«Juste du temps chaud et beau cette semaine»
Conditions exceptionnelles dans le sud du Québec
«Juste du temps chaud et beau cette semaine»
Starbucks: «C’est révélateur de la réduction du pouvoir d’achat des Québécois»
Les gens vont moins souvent au restaurant
Starbucks: «C’est révélateur de la réduction du pouvoir d’achat des Québécois»
«La majorité des caquistes sont encore derrière François Legault»
Congrès de la CAQ
«La majorité des caquistes sont encore derrière François Legault»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00