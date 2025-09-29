Un Québécois accusé de harcèlenent criminel

Un citoyen de Saint-Jérôme vit un véritable enfer depuis plus d’un an : un individu l’a pris en grippe sur les réseaux sociaux après une altercation concernant une publication sur un groupe de Facebook Spotted.

Depuis, l’homme le harcèle constamment en ligne et dans la vraie vie, allant jusqu’à afficher son visage et ses coordonnées dans plusieurs endroits de Saint-Jérôme.

Il a porté plainte à la police au sujet de Patrick Carrier, mais il ne sait plus à quel saint se vouer pour mettre un terme au harcèlement.

Écoutez le citoyen de Saint-Jérôme, Étienne Chénard, qui raconte son histoire à l’émission Lagacé le matin.