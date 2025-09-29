Affaire Nooran Rezayi

Deux événements en l’honneur de Nooran Rezayi, cet adolescent de 15 ans abattu par un tir policier le 21 septembre, se sont déroulés dans le calme en fin de semaine à Longueuil.

Pour plusieurs jeunes issus des communautés, le lien de confiance avec les forces de l’ordre est rompu.

D’où l’importance, selon l’animateur, de faire toute la lumière sur l’histoire de Nooran Rezayi.

