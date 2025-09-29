 Aller au contenu
Affaire Nooran Rezayi

«Il y a cette perception que la police est contre les jeunes racisés»

le 29 septembre 2025 06:28

Une marche silencieuse a été organisé par des proches de l'adolescent samedi dernier, à Longueuil. / Cogeco Média

Deux événements en l’honneur de Nooran Rezayi, cet adolescent de 15 ans abattu par un tir policier le 21 septembre, se sont déroulés dans le calme en fin de semaine à Longueuil.

Pour plusieurs jeunes issus des communautés, le lien de confiance avec les forces de l’ordre est rompu.

D’où l’importance, selon l’animateur, de faire toute la lumière sur l’histoire de Nooran Rezayi.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualité du 29 septembre de Patrick Lagacé.

«Vous le voyez sur la Rive-Sud, surtout dans les communautés racisées, il y a cette perception que la police est contre elles, contre ceux qui ont l’air un peu arabes aussi. Dans ce cas-ci, c'est un Afghan, ce n’est pas un Arabe, mais il y a cette perception-là. Est-ce que c’est le cas? Je ne tire aucune conclusion. Si le jeune était blanc et s'appelait Tremblay, je vous le dit, quelqu'un qui est pas armé et qui se fait tirer deux balles par la police, ça appelle à des questions. »

Patrick Lagacé

Parmi les autres sujets abordés:

  • Une série d’articles de la journaliste Marie-Eve Cousineau, publiée dans La Presse, révèle que l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est sous surveillance depuis qu’un signalement a été déposé par le Protecteur du citoyen.
  • Une étude met en lumière d’importantes disparités de charge de travail parmi les médecins : certains travaillent très fort, tandis que d’autres beaucoup moins.
  • Les syndicats sont en furie contre le projet de loi du gouvernement de la CAQ sur les cotisations syndicales « facultatives ».
  • La grève à la STM se poursuit, perturbant toujours les services de transport en commun à Montréal.

