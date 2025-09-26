Le retour de l'infection

C'est vendredi. C'est donc l'heure du segment Les humeurs de Fred!
Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle révéler ce qui l'a marqué, et pas toujours pour les bonnes raisons, dans l'actualité cette semaine.
Au menu:
- La COVID et les mauvais souvenirs;
- L'indien de Val-Alain.
«J'ai comme une espèce de choc post-traumatique de la COVID. Cette semaine, j'avais des vieux réflexes qui sont revenus: l'envie de faire mon pain, le plaisir de marmonner des vacheries dans mon masque dans les lieux publics.»