Société
Problèmes du REM

Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal

par 98.5

0:00
5:41

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 septembre 2025 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

La mise en service de l'une des nouvelles antennes du Réseau express métropolitain (REM) accuse du retard. Le chroniqueur Luc Ferrandez en profite pour parler de développement immobilier et de l'exode des jeunes.

«Il va falloir que les jeunes s'installent ailleurs. Et c'est là que le REM prend une importance capitale», souligne Luc Ferrandez. 

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez qui aborde les retards dans la mise en service du REM et l'exode des jeunes à Montréal, au micro de Patrick Lagacé vendredi.

Il aborde la chute dramatique du nombre de jeunes à Montréal. «Démographiquement, Montréal a toujours attiré 5000 jeunes de plus que ceux qui sont partis parmi les 24 ans et moins, et là c'est seulement 500. Donc, c'est une tendance lourde».

«Les prochains projets immobiliers vont se faire tout le long de la ligne du REM vers la branche de l’Anse-à-l’Orme, vers la branche de Deux-Montagnes, vers la branche de l'Est quand elle existera. Et c'est là que Montréal va se développer. Montréal ne se développera plus en son centre, du moins pas pour la moyenne de la population.»

Luc Ferrandez

