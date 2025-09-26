Problèmes du REM

La mise en service de l'une des nouvelles antennes du Réseau express métropolitain (REM) accuse du retard. Le chroniqueur Luc Ferrandez en profite pour parler de développement immobilier et de l'exode des jeunes.

«Il va falloir que les jeunes s'installent ailleurs. Et c'est là que le REM prend une importance capitale», souligne Luc Ferrandez.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez qui aborde les retards dans la mise en service du REM et l'exode des jeunes à Montréal, au micro de Patrick Lagacé vendredi.

Il aborde la chute dramatique du nombre de jeunes à Montréal. «Démographiquement, Montréal a toujours attiré 5000 jeunes de plus que ceux qui sont partis parmi les 24 ans et moins, et là c'est seulement 500. Donc, c'est une tendance lourde».