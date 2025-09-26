Tendance TikTok

Des hôpitaux à travers le monde mettent en garde les parents d'enfants face à une tendance sur TikTok. En raison du film ultrapopulaire KPop Demon Hunters, de plus en plus de jeunes se filment en train de manger des nouilles ramen.

Plutôt, ils les aspirent de manière bruyante puisqu'il s'agit, dans certaines cultures, d'une marque d'appréciation. Le hic, c'est que les nouilles sont brûlantes et certains jeunes se blessent au point de devoir aller à l'hôpital.

Écoutez Frédéric Labelle parler de cette tendance plutôt particulière au micro de Patrick Lagacé, vendredi.