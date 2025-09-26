Discours de Trump à l'ONU

Dans sa chronique internationale, Jean-François Lépine est revenu sur le coup de théâtre aux États-Unis: la mise en accusation de James Comey, ancien directeur du FBI.

«Ç'a été quand même une surprise, mais on s'attendait à ça», a-t-il dit.

Jean-François Lépine a ensuite commenté l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU à New York. Donald Trump y a livré un discours fleuve de 55 minutes, ponctué d’attaques contre l’organisation et de déclarations controversées sur la crise climatique.

«Il y a une crise de crédibilité sérieuse des Nations Unies», a souligné le chroniqueur, rappelant aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est interrogé sur l’efficacité d’une institution incapable de sanctionner la Russie.

Écoutez Jean-François Lépine aborder plusieurs sujets qui ont marqué la scène internationale cette semaine, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.