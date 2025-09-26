Discours de Trump à l'ONU

Dans sa chronique internationale, Jean-François Lépine est revenu sur le coup de théâtre aux États-Unis: la mise en accusation de James Comey, ancien directeur du FBI.
«Ç'a été quand même une surprise, mais on s'attendait à ça», a-t-il dit.
Jean-François Lépine a ensuite commenté l’ouverture de la 80ᵉ Assemblée générale de l’ONU à New York. Donald Trump y a livré un discours fleuve de 55 minutes, ponctué d’attaques contre l’organisation et de déclarations controversées sur la crise climatique.
«Il y a une crise de crédibilité sérieuse des Nations Unies», a souligné le chroniqueur, rappelant aussi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est interrogé sur l’efficacité d’une institution incapable de sanctionner la Russie.
«Les États-Unis n'ont pas versé en totalité leur contribution pour 2025. Il traîne la patte déjà pour discuter de leurs contributions de 2026. Les États-Unis, par exemple, ont presque abandonné le financement de certaines organisations comme l'UNRWA, l'organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, le Conseil des droits de l'homme, des organisations des agences des Nations Unies qui sont mal perçues par les États-Unis.»