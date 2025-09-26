Grève générale déclenchée

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève générale jeudi en fin d’après-midi, après l'annonce du fédéral sur la fin de la livraison quotidienne à domicile du courrier.

«C'est un vrai coup de massue que le ministre décide de couper le service à la population, au lieu d'essayer de trouver le vrai problème», a déclaré le président de la section locale de Montréal, Renaud Viel.

Il croit qu'avant de couper dans les services, Postes Canada aurait dû tenter de demeurer compétitif.

«La question qu'on se pose: pourquoi est-ce que tous nos compétiteurs ont grimpé en flèche alors que nous, Postes Canada, on a stagné?»

Écoutez le président de la section locale de Montréal pour le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Renaud Viel, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Renaud Viel s'inquiète notamment pour les personnes vulnérables et les Canadiens qui vivent en région éloignée. Il appréhende la fermeture de certains bureaux ou encore la privatisation des services postaux.