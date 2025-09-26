Ottawa veut que les choses changent

Postes Canada devra entamer une transformation majeure. La société d'État perd 10 millions de dollars chaque jour et le gouvernement fédéral en a assez.
Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a donc annoncé d'importants changements jeudi. Postes Canada devra notamment cesser la livraison quotidienne du courrier à domicile et opter pour les boîtes postales communautaires.
Outré par la sortie d'Ottawa, le Syndicat des travailleurs des postes a décidé de déclencher une grève nationale.
Écoutez la ministre Joël Lightbound expliquer pourquoi cette restructuration est nécessaire au micro de Patrick Lagacé, vendredi.
«Avant de parler de privatisation, et on n'en est vraiment pas là, je pense qu'il faut se donner les moyens de sauver Postes Canada. Avec les mesures annoncées jeudi et avec ce que Postes Canada va devoir faire comme travail, il y a une voie qui est possible, mais il faut qu'on arrête l'hémorragie financière.»