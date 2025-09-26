Ottawa veut que les choses changent

Postes Canada devra entamer une transformation majeure. La société d'État perd 10 millions de dollars chaque jour et le gouvernement fédéral en a assez.

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a donc annoncé d'importants changements jeudi. Postes Canada devra notamment cesser la livraison quotidienne du courrier à domicile et opter pour les boîtes postales communautaires.

Outré par la sortie d'Ottawa, le Syndicat des travailleurs des postes a décidé de déclencher une grève nationale.

