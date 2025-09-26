 Aller au contenu
Sports
Golf et rugby

Deux évènements sportifs importants ce week-end

par 98.5

0:00
4:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 septembre 2025 07:05

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Deux évènements sportifs importants ce week-end
La Coupe Ryder débute vendredi à New York / The Associated Press

La Coupe Ryder, l'un des tournois de golf les plus spectaculaires de la saison, débute vendredi.

Ce tournoi par équipe, qui se joue depuis 1927 en alternance en Europe et aux États-Unis, attire toujours l'attention en raison de son format de jeu particulier.

Le président Donald Trump doit d'ailleurs y faire une apparition.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de ce tournoi au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

La finale de la Coupe du monde féminine de Rugby va également attirer l'attention samedi matin alors que le Canada tentera de remporter le titre.

Autres sujets abordés:

  • Défaite cinglante des Canadiens face aux Maple Leafs de Toronto lors du troisième match du calendrier préparatoire;
  • Les Blue Jays de Toronto évitent un balayage face aux Red Sox;
  • Retour sur le match du jeudi soir dans la NFL.

