Golf et rugby

La Coupe Ryder, l'un des tournois de golf les plus spectaculaires de la saison, débute vendredi.

Ce tournoi par équipe, qui se joue depuis 1927 en alternance en Europe et aux États-Unis, attire toujours l'attention en raison de son format de jeu particulier.

Le président Donald Trump doit d'ailleurs y faire une apparition.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de ce tournoi au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

La finale de la Coupe du monde féminine de Rugby va également attirer l'attention samedi matin alors que le Canada tentera de remporter le titre.

