Transformation ordonnée et grève déclenchée

La journée de jeudi a été mouvementée pour Postes Canada. Le gouvernement fédéral a d'abord annoncé une transformation majeure de la société d'État qui ne cesse de perdre de l'argent.

Elle devra mettre fin progressivement à la livraison quotidienne du courrier à domicile et prioriser les boîtes postales communautaires.

En réponse à cette annonce, le Syndicat des travailleurs des postes a déclenché une grève nationale.

