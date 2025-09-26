 Aller au contenu
Société
Transformation ordonnée et grève déclenchée

Postes Canada: «Ça saigne de l'argent, le statu quo est impossible»

par 98.5

0:00
18:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 septembre 2025 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Postes Canada: «Ça saigne de l'argent, le statu quo est impossible»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La journée de jeudi a été mouvementée pour Postes Canada. Le gouvernement fédéral a d'abord annoncé une transformation majeure de la société d'État qui ne cesse de perdre de l'argent.

Elle devra mettre fin progressivement à la livraison quotidienne du courrier à domicile et prioriser les boîtes postales communautaires.

En réponse à cette annonce, le Syndicat des travailleurs des postes a déclenché une grève nationale.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient, dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, sur le conflit de travail au sein de la société d'État. 

«Le problème reste entier même si les syndiqués font la grève. Ça perd de l'argent, ça saigne de l'argent Postes Canada. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Il y a la solution d'Ottawa, mais le statu quo est impossible.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • La grève des employés d'entretien de la STM se poursuit;
  • La trajectoire budgétaire d'Ottawa est insoutenable, selon le directeur parlementaire du budget;
  • La SAQ pointée du doigt en raison de la fermeture de succursales;
  • L'antenne Deux-Montagne du REM entrera en service au mois de novembre;
  • Un ancien directeur du FBI accusé au criminel;
  • Funérailles du jeune de 15 ans tué lors d'une intervention policière. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Lagacé le matin
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
0:00
5:41
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
Lagacé le matin
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
0:00
6:09

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'ai comme une espèce de choc post-traumatique de la COVID» -Frédéric Labelle
Le retour de l'infection
«J'ai comme une espèce de choc post-traumatique de la COVID» -Frédéric Labelle
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
La COVID-19 s'invite dans l'équipe
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
«Gros Désir»: la Famille Denuy récidive!
Sortie d'un mini album
«Gros Désir»: la Famille Denuy récidive!
Élections municipales: faut-il se fier aux résultats des sondages?
Encore beaucoup d'indécis
Élections municipales: faut-il se fier aux résultats des sondages?
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Problèmes du REM
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Des jeunes se blessent en mangeant des nouilles ramen
Tendance TikTok
Des jeunes se blessent en mangeant des nouilles ramen
Des chansons inédites de Charles Aznavour
Nouvelle compilation disponible
Des chansons inédites de Charles Aznavour
«Il y a une crise de crédibilité des Nations Unies» -Jean-François Lépine
Discours de Trump à l'ONU
«Il y a une crise de crédibilité des Nations Unies» -Jean-François Lépine
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
Grève générale déclenchée
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
Postes Canada: «Il faut qu'on arrête l'hémorragie financière»
Ottawa veut que les choses changent
Postes Canada: «Il faut qu'on arrête l'hémorragie financière»
Modèle d'affaires critiqué: «La SAQ est particulièrement transparente»
Un débat public réclamé
Modèle d'affaires critiqué: «La SAQ est particulièrement transparente»
Retour progressif: «Je crois que je vais suffisamment bien» -Jonathan Trudeau
L'anxiété l'a mené à prendre une pause
Retour progressif: «Je crois que je vais suffisamment bien» -Jonathan Trudeau
«10 millions, c’est ce que Postes Canada perd chaque jour» -Marie-Eve Fournier
Restructuration réclamée et grève déclenchée
«10 millions, c’est ce que Postes Canada perd chaque jour» -Marie-Eve Fournier
«Un autre investissement de Québec qui n'a pas fonctionné»
Alors que débute le conseil général de la CAQ
«Un autre investissement de Québec qui n'a pas fonctionné»
Des restaurants montréalais parmi les meilleurs en Amérique du Nord
Beaucoup de fierté sur les réseaux sociaux
Des restaurants montréalais parmi les meilleurs en Amérique du Nord
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00