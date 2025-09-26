Transformation ordonnée et grève déclenchée

La journée de jeudi a été mouvementée pour Postes Canada. Le gouvernement fédéral a d'abord annoncé une transformation majeure de la société d'État qui ne cesse de perdre de l'argent.
Elle devra mettre fin progressivement à la livraison quotidienne du courrier à domicile et prioriser les boîtes postales communautaires.
En réponse à cette annonce, le Syndicat des travailleurs des postes a déclenché une grève nationale.
Écoutez Patrick Lagacé qui revient, dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité, sur le conflit de travail au sein de la société d'État.
«Le problème reste entier même si les syndiqués font la grève. Ça perd de l'argent, ça saigne de l'argent Postes Canada. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Il y a la solution d'Ottawa, mais le statu quo est impossible.»
Autres sujets abordés:
- La grève des employés d'entretien de la STM se poursuit;
- La trajectoire budgétaire d'Ottawa est insoutenable, selon le directeur parlementaire du budget;
- La SAQ pointée du doigt en raison de la fermeture de succursales;
- L'antenne Deux-Montagne du REM entrera en service au mois de novembre;
- Un ancien directeur du FBI accusé au criminel;
- Funérailles du jeune de 15 ans tué lors d'une intervention policière.