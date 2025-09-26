Il jouait au jeu «sonne et sauve-toi»

Une femme de Longueuil a reconnu avoir volontairement ébouillanté un enfant de 10 ans à l'automne 2024.

Stéphanie Borel a plaidé coupable jeudi au Palais de justice de Longueuil à une accusation de voies de fait graves.

Le garçon avait été aspergé d'eau bouillante alors qu'il marchait sur le terrain de la femme à la sortie des classes. Il avait subi des brûlures au deuxième degré sur 4% de son corps.

Stéphanie Borel lui reprochait de jouer, avec des amis, au jeu «sonne et sauve-toi», ce qui causait du stress à ses chats.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur les derniers développements dans cette histoire au micro de Patrick Lagacé.

Elle partage notamment les commentaires de la procureure de la Couronne et d'une proche de la famille.