 Aller au contenu
Justice et faits divers
Il jouait au jeu «sonne et sauve-toi»

Elle reconnaît avoir ébouillanté un enfant de 10 ans

par 98.5

0:00
5:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 septembre 2025 06:04

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Elle reconnaît avoir ébouillanté un enfant de 10 ans
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Une femme de Longueuil a reconnu avoir volontairement ébouillanté un enfant de 10 ans à l'automne 2024.

Stéphanie Borel a plaidé coupable jeudi au Palais de justice de Longueuil à une accusation de voies de fait graves.

Le garçon avait été aspergé d'eau bouillante alors qu'il marchait sur le terrain de la femme à la sortie des classes. Il avait subi des brûlures au deuxième degré sur 4% de son corps.

Stéphanie Borel lui reprochait de jouer, avec des amis, au jeu «sonne et sauve-toi», ce qui causait du stress à ses chats.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur les derniers développements dans cette histoire au micro de Patrick Lagacé. 

Elle partage notamment les commentaires de la procureure de la Couronne et d'une proche de la famille. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Enquête après des menaces contre des policiers de Longueuil
Lagacé le matin
Enquête après des menaces contre des policiers de Longueuil
0:00
3:30
Adolescent mort à Longueuil: le SPVM déclenche une enquête parallèle
Lagacé le matin
Adolescent mort à Longueuil: le SPVM déclenche une enquête parallèle
0:00
2:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«J'ai comme une espèce de choc post-traumatique de la COVID» -Frédéric Labelle
Le retour de l'infection
«J'ai comme une espèce de choc post-traumatique de la COVID» -Frédéric Labelle
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
La COVID-19 s'invite dans l'équipe
«Vous êtes retournés dans le temps où la CAQ avait une espérance de vie»
«Gros Désir»: la Famille Denuy récidive!
Sortie d'un mini album
«Gros Désir»: la Famille Denuy récidive!
Élections municipales: faut-il se fier aux résultats des sondages?
Encore beaucoup d'indécis
Élections municipales: faut-il se fier aux résultats des sondages?
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Problèmes du REM
Les jeunes délaissent de plus en plus Montréal
Des jeunes se blessent en mangeant des nouilles ramen
Tendance TikTok
Des jeunes se blessent en mangeant des nouilles ramen
Des chansons inédites de Charles Aznavour
Nouvelle compilation disponible
Des chansons inédites de Charles Aznavour
«Il y a une crise de crédibilité des Nations Unies» -Jean-François Lépine
Discours de Trump à l'ONU
«Il y a une crise de crédibilité des Nations Unies» -Jean-François Lépine
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
Grève générale déclenchée
Le syndicat de Postes Canada craint des bris de services en régions éloignées
Postes Canada: «Il faut qu'on arrête l'hémorragie financière»
Ottawa veut que les choses changent
Postes Canada: «Il faut qu'on arrête l'hémorragie financière»
Modèle d'affaires critiqué: «La SAQ est particulièrement transparente»
Un débat public réclamé
Modèle d'affaires critiqué: «La SAQ est particulièrement transparente»
Retour progressif: «Je crois que je vais suffisamment bien» -Jonathan Trudeau
L'anxiété l'a mené à prendre une pause
Retour progressif: «Je crois que je vais suffisamment bien» -Jonathan Trudeau
«10 millions, c’est ce que Postes Canada perd chaque jour» -Marie-Eve Fournier
Restructuration réclamée et grève déclenchée
«10 millions, c’est ce que Postes Canada perd chaque jour» -Marie-Eve Fournier
«Un autre investissement de Québec qui n'a pas fonctionné»
Alors que débute le conseil général de la CAQ
«Un autre investissement de Québec qui n'a pas fonctionné»
Des restaurants montréalais parmi les meilleurs en Amérique du Nord
Beaucoup de fierté sur les réseaux sociaux
Des restaurants montréalais parmi les meilleurs en Amérique du Nord
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00