Calendrier préparatoire

Après deux bons matchs en présaison, la réalité a rattrapé les Canadiens de Montréal jeudi soir au Centre Bell. Le club a subi une défaite de 7-2 face aux Maple Leafs.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a admis que c'est la première fois cette année qu'il est déçu de la performance de ses joueurs.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur cette défaite au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Autres sujets abordés: