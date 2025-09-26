Calendrier préparatoire

Après deux bons matchs en présaison, la réalité a rattrapé les Canadiens de Montréal jeudi soir au Centre Bell. Le club a subi une défaite de 7-2 face aux Maple Leafs.
L'entraîneur-chef Martin St-Louis a admis que c'est la première fois cette année qu'il est déçu de la performance de ses joueurs.
Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur cette défaite au micro de Patrick Lagacé, vendredi.
Autres sujets abordés:
- Victoire des Blue Jays face aux Red Sox;
- Fin de match excitante dans la NFL entre les Seahawks et les Cardinals.