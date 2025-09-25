Subventions gouvernementales

L’Ontario dépasse le Québec en subventions aux entreprises, excluant prêts et congés fiscaux, selon l’Institut économique de Montréal.

Pour rattraper notre province voisine, l’Institut propose de réduire le taux d’imposition des sociétés (de 11,5 % à 7 % en Ontario) comme alternative.

Le chroniqueur financier au Journal de Montréal, Michel Girard, souligne cependant l’absence de preuves de rentabilité de ces subventions, et critique le manque de rigueur dans leur attribution, notamment à des entreprises non rentables ou étrangères

