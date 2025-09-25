Entrevue avec la fondatrice des Hôtels Germains

À l'occasion d’un long entretien jeudi matin à l’émission Radio Textos, Marie-Ève Tremblay a reçu Christiane Germain, cofondatrice des Hôtels Germain, présidente du C.A. de Santé Québec et du Musée national des Beaux-arts du Québec.

Ayant un train de vie occupé, Christiane Germain aborde entre-autre l’importance de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, «Moi mes mes activités hors travail sont planifiées dans mon calendrier de la même façon que mes rendez vous professionnels. Tu sais, c'est trop important pour moi. Puis, quand on parle de discipline, on a toujours l'impression que c'est difficile. Mais non, moi ça me fait vraiment du bien.»

L'entrepreneur partage également son parcours d’entrepreneure, son engagement social,et la transmission de l’entreprise à sa fille Marie-Pierre.

Elle insiste sur le leadership humain, l’adaptabilité, la persévérance, et encourage les femmes à se lancer en affaires sans attendre la perfection, tout en valorisant l’entraide et la confiance en soi.

