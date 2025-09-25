 Aller au contenu
Interdiction de l'écriture inclusive: des étudiants collégiaux se prononcent

le 25 septembre 2025

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

L'utilisation de l'écriture inclusive, comprenant notamment les mots «iels» et «toustes», sera dorénavant proscrite dans les communications gouvernementales.

Le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, en a fait l’annonce mercredi matin, affirmant vouloir mettre fin à la confusion linguistique au gouvernement.

L'équipe de l'émission Radio textos a demandé la collaboration d'un de ses auditeurs, Éric Chalut, un professeur de communication et de cinéma au cégep, afin de sonder ses étudiants à savoir ce qu’ils en pensent.

Écoutez l'enseignant révéler les réponses qu'il a obtenues, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Résultat: la majorité ignorait l’écriture inclusive et y était peu favorable, préférant le langage épicène. Les étudiants ont soutenu qu'ils perçoivent l’écriture inclusive comme complexe et élitiste, et l’interdiction suscite peu d’opposition, sauf sur la question du pronom «iel» liée à la diversité sexuelle.

