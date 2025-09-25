Prêteur privés

Avoir recours aux services d'un prêteur alternatif pourrait être risqué.

Écoutez Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, qui analyse le phénomène des prêteurs alternatifs au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il décortique le cauchemard d'une famille qui a emprunté de petits montants à des taux d’intérêt élevés, se retrouvant endettés de 20 000$.

Il souligne les risques liés aux frais d’assurance cachés, l’impact négatif sur le dossier de crédit, et l’importance de la Loi sur la protection du consommateur au Québec, tout en recommandant de privilégier les banques et de bien évaluer sa capacité d’endettement avant d’emprunter.