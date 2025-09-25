Campagne électorale municipale

Christian Collard, candidat à la mairie d'Alma, retient l'attention de notre chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle.

Connu pour ses vidéos en direct depuis sa roulotte, et ses messages religieux, centrés sur Jésus, il rappelle l’ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, à quelques égards.

Écoutez le chroniqueur aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Christian Collard promet de réintroduire le crucifix au conseil municipal et partage ouvertement son appartenance à la communauté LGBTQ+, dénonçant l’ostracisation à Alma et dans les petites régions du Québec.

Il souligne par ailleurs, à ceux qui voudraient critiquer son apparence, que lui-même «n'aime pas sa face».