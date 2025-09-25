L'ex-président français Nicolas Sarkozy a été condamné à cinq ans de prison pour avoir laissé ses proches démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi en vue d’obtenir un financement illégal de sa campagne de 2007.
Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs.
Même en cas d'appel, l’ancien chef d’État de 70 ans sera incarcéré.
C'est la première fois de l’histoire de la République, qu'un ex-président ira derrière les barreaux.
