Usurpation d'identité sur le Web

Ayant lui-même été victime d’usurpation d'identité, l’animateur Guy A. Lepage en a contre les géants du web qui n’en font pas assez pour empêcher les fausses nouvelles qui circulent sur le web.
ll critique l’inaction des plateformes comme Facebook, X et Instagram face à ces escroqueries facilitées par l’intelligence artificielle.
Il sera l'un des participants de l'émission Enquête qui consacre un grand reportage sur la question, jeudi soir, à Radio-Canada.
Écoutez l'animateur en discuter, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Facebook est un problème. Les X, Facebook, Instagram font ce qu'ils veulent, ils se dédouanent, ils font juste dire qu'ils sont une courroie de transmission. Puis il y a des gens naïfs qui se font embarquer là-dedans.»