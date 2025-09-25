Usurpation d'identité sur le Web

Ayant lui-même été victime d’usurpation d'identité, l’animateur Guy A. Lepage en a contre les géants du web qui n’en font pas assez pour empêcher les fausses nouvelles qui circulent sur le web.

ll critique l’inaction des plateformes comme Facebook, X et Instagram face à ces escroqueries facilitées par l’intelligence artificielle.

Il sera l'un des participants de l'émission Enquête qui consacre un grand reportage sur la question, jeudi soir, à Radio-Canada.

