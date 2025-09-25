 Aller au contenu
Politique provinciale
Matritech, à Drummondville

Travailleurs étrangers temporaires: une entreprise demande des assouplissements

Lagacé le matin

le 25 septembre 2025 08:13

Patrick Lagacé
Travailleurs étrangers temporaires: une entreprise demande des assouplissements
Une entreprise de Drummondville demande au gouvernement Legault d'assouplir les règles concernant les travailleurs étrangers temporaires. / Maks / Adobe Stock

Une entreprise de Drummondville demande au gouvernement Legault d'assouplir les règles concernant les travailleurs étrangers temporaires.

Matritech, qui fabrique des composantes d’assemblage en métal, entre autres pour Autobus Prévost et Bombardier Produits Récréatifs (BRP), craint de ne pas pouvoir renouveler le permis de travail de ces travailleurs étrangers essentiels pour l'entreprise.

Écoutez directrice des ressources humaines et contrôleur financier, Donna Noble, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que les nouvelles règles du gouvernement Legault sur les travailleurs étrangers temporaires menacent l’expansion de l’entreprise qui emploie 21 Philippins dans des métiers spécialisés en pénurie comme soudeurs, électromécaniciens, machinistes, et tôliers.

