Maladie maintenant endémique

Les cas de COVID-19 sont en hausse au Québec, de même que dans l’équipe de Lagacé le matin.

Est-ce que la vaccination demeure une bonne option pour éviter d’être trop affectée par le virus?

Écoutez le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, Karl Weiss, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que la sévérité a fortement diminué grâce à la vaccination et à l’immunité hybride, mais que la recrudescence actuelle des cas de COVID-19, est due au fait que la maladie est devenue endémique.

Il souligne aussi que les hospitalisations sont rares, contrairement à l'influenza, qui reste plus dangereuse pour les personnes à risque et il recommande la vaccination principalement aux personnes âgées, fragiles, ou souffrant de maladies sous-jacentes, ainsi qu’aux «snowbirds» québécois qui voyageant à l'étranger pendant l’hiver.