Karl Malenfant, l'ex-responsable du virage numérique de la SAAQ, a dû admettre, mercredi, qu'il a fourni de fausses informations au cabinet du premier ministre au sujet des coûts du projet.

À la fin de son témoignage devant la commission Gallant, le procureur a présenté une note révisée par Karl Malenfant et envoyée au cabinet de François Legault.

Dans cette note, il était écrit que le budget autorisé était de 458 millions de dollars alors qu'il savait très bien, à ce moment-là, que le projet coûtera minimalement 682 millions.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles Philippe Bonneville résumer les grandes lignes du témoignage de Karl Malenfant à la commission Gallant, jeudi matin, au micro de Patrick Lagacé.