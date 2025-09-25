Bras de fer entre Québec et les médecins

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde le bras de fer interminable entre le gouvernement du Québec, dirigé par François Legault, et les fédérations de médecins de famille et de spécialistes qui s’intensifie autour du projet de loi 106, liant rémunération et performance.
Il revient sur un article du quotidien The Gazette, qui souligne que 250 000$ ont été consacrés par le gouvernement du Québec pour faire la promotion, au printemps, du projet de loi 106.
«Il n'y a pas d'argent dans le réseau, mais, quand même, le gouvernement, a trouvé un quart de millions de dollars pour en faire la promotion, ça va prendre un "reset", comme on a déjà dit à propos des Canadiens de Montréal.»
Autres sujets traités:
- Karl Malenfant et le fiasco numérique à la SAAQ;
- Andrew Lutfi, l'entrepreneur derrière Dynamite et Garage, dénonce les obstacles à l’immigration économique;
- Encore des retards en vue pour le REM;
- On met la hache dans la réforme du régime forestier;
- Opération «Mister Big» contre un homme qui a tué son enfant;
- un autre aéroport qui a été fermé en raison de drones qui ont survolé un autre aéroport à Aalborg au Danemark.