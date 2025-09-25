Bras de fer entre Québec et les médecins

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi matin, Patrick Lagacé aborde le bras de fer interminable entre le gouvernement du Québec, dirigé par François Legault, et les fédérations de médecins de famille et de spécialistes qui s’intensifie autour du projet de loi 106, liant rémunération et performance.

Il revient sur un article du quotidien The Gazette, qui souligne que 250 000$ ont été consacrés par le gouvernement du Québec pour faire la promotion, au printemps, du projet de loi 106.