Un policier fait l’objet de mesures de protection

La police de Longueuil a ouvert une enquête à la suite de menaces proférées à l’endroit de certains de ses policiers au cours des dernières heures.

Par souci de sécurité, le SPAL ne divulguera pas l’identité des agents visés.

Il confirme toutefois qu’un policier fait actuellement l’objet de mesures de protection, après avoir été ciblé par des menaces en ligne visant sa personne et sa famille.

Des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place afin d’assurer la protection des policiers concernés.

La police de Longueuil tient à rappeler que toute forme de violence ou de menace envers ses membres est inacceptable et ne sera en aucun cas tolérée.

