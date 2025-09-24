 Aller au contenu
Sports
Soccer

Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer

par 98.5

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 24 septembre 2025 21:15

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le FC Supra du Québec fera son entrée en Première Ligue canadienne de soccer
Filosa en rafale / Cogeco Média

C’est maintenant officiel : la nouvelle équipe de la PCL s’appellera le FC Supra du Québec et partagera le stade Boréal avec les Roses, l’équipe professionnelle féminine.

Une équipe professionnelle de soccer avait déjà porté le nom de Supra de Montréal entre 1988 et 1992.

La nouvelle franchise se veut en quelque sorte un clin d'oeil à cette page de notre histoire sportive.

Le président et fondateur de la nouvelle franchise, Rocco Placentino, ambitionne par ailleurs d’offrir aux partisans un effectif 100 % québécois.

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs. 

Autres sujets abordés:

  • Kim Clavel affrontera la championne argentine du titre mondial IBF des poids paille, Sol Cudos, le samedi 27 septembre 2025, à l'Espace St-Denis, à Montréal.
  • Les modifications des règlements de la Ligue canadienne de football entraîneront des coûts importants pour le stade Percival-Molson de McGill, estimés à 2 millions de dollars.

