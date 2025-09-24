C’est maintenant officiel : la nouvelle équipe de la PCL s’appellera le FC Supra du Québec et partagera le stade Boréal avec les Roses, l’équipe professionnelle féminine.

Une équipe professionnelle de soccer avait déjà porté le nom de Supra de Montréal entre 1988 et 1992.

La nouvelle franchise se veut en quelque sorte un clin d'oeil à cette page de notre histoire sportive.

Le président et fondateur de la nouvelle franchise, Rocco Placentino, ambitionne par ailleurs d’offrir aux partisans un effectif 100 % québécois.

