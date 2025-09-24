Fowler, Montembeault ou Dobes?

Jakub Dobeš, Jacob Fowler ou Samuel Montembeault : peu importe qui sera le gardien numéro un au cours des prochaines années, José Théodore prédit que ce sera lui qui mènera les Canadiens à leur 25ᵉ Coupe Stanley.
Écoutez à ce sujet José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports, mercredi.
«D’après ce que je vois, Fowler apprend très rapidement. Il ira à Laval, mais je peux te dire pourquoi : du côté du Canadien, que ce soit Montembeault ou Dobes, s’il y a une blessure, Fowler sera rappelé. Après ça, selon moi, il pourrait rester à Montréal plus longtemps qu’on ne le pense. »