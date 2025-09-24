Fowler, Montembeault ou Dobes?

Jakub Dobeš, Jacob Fowler ou Samuel Montembeault : peu importe qui sera le gardien numéro un au cours des prochaines années, José Théodore prédit que ce sera lui qui mènera les Canadiens à leur 25ᵉ Coupe Stanley.

Écoutez à ce sujet José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports, mercredi.