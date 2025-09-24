 Aller au contenu
Hockey
Fowler, Montembeault ou Dobes?

«Si le Canadien gagne la Coupe, c’est le gardien qui recevra le Conn-Smythe»

par 98.5

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 septembre 2025 19:36

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
José Théodore
José Théodore
«Si le Canadien gagne la Coupe, c’est le gardien qui recevra le Conn-Smythe»
José Théodore était de passage dans les studios du 98.5, mercredi. / Cogeco Média

Jakub Dobeš, Jacob Fowler ou Samuel Montembeault : peu importe qui sera le gardien numéro un au cours des prochaines années, José Théodore prédit que ce sera lui qui mènera les Canadiens à leur 25ᵉ Coupe Stanley.

Écoutez à ce sujet José Théodore au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports, mercredi.

«D’après ce que je vois, Fowler apprend très rapidement. Il ira à Laval, mais je peux te dire pourquoi : du côté du Canadien, que ce soit Montembeault ou Dobes, s’il y a une blessure, Fowler sera rappelé. Après ça, selon moi, il pourrait rester à Montréal plus longtemps qu’on ne le pense. »

José Théodore

